AFP

Президент UFC: «После поражения Роузи я измазал свой гребаный пиджак слезами, кровью и соплями»

Президент UFC: «После поражения Роузи я измазал свой гребаный пиджак слезами, кровью и соплями»
Eurosport

10 ч. назад

Дана Уайт не сдержал эмоций.

«Мой гребаный пиджак был весь измазан слезами, кровью и соплями. После боя я пришел в раздевалку к Роузи и обнимал ее 45 минут. Я сказал ей: «Я люблю тебя так сильно, что, несмотря на любое твое решение, верну тебя. Ты построила все это. Оно не может жить без тебя. Ты лучшее решение, которое я когда-либо принимал», – сообщил Уайт в интервью ESPN.

После поражения от Аманды Нуниш появилась информация, что Роузи может завершить профессиональную карьеру, но сама Ронда не дала окончательного ответа: «Мне нужно некоторое время, чтобы обдумать будущее. Спасибо всем за веру в меня и понимание».

  • ·Роузи вернулась в клетку спустя 13-месячного перерыва и была нокаутирована Нуниш через 48 секунд после начала схватки.
  • ·В активе Ронды 12 побед в 14 боях.

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