Аманда Нуниш: «Не понимаю, как соперницы Ронды Роузи могли ей проиграть»

«Я не знаю, как Ронда Роузи продвинулась в этом дивизионе так далеко. Честно говоря, я не понимаю, как все эти соперницы могли ей проиграть. С первого боя в UFC я знала, что могу побить Роузи. Настал день доказать это всем, и я это сделала.

Подготовка к бою против Миши Тейт была тяжелее. Безусловно, Роузи переоценена. Это вина UFC. Они отвели Роузи место, которое ей не принадлежит. Но я знала, что побью Роузи, как только увидела ее первый бой», – цитирует Нуниш TSN.

Роузи выиграла первые 12 боев в UFC, пока в ноябре 2015 года ее серию не оборвала Холли Холм. Спустя 13 месяцев Роузи вернулась на ринг, но ее бой против Нуниш закончился через 48 секунд техническим нокаутом.

На счету Нуниш 14 побед (10 – нокаутом) при 4 поражениях.

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