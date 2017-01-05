AFP
Аманда Нуниш: «Не понимаю, как соперницы Ронды Роузи могли ей проиграть»
Бразильянка пляшет на костях поверженной противницы.
«Я не знаю, как Ронда Роузи продвинулась в этом дивизионе так далеко. Честно говоря, я не понимаю, как все эти соперницы могли ей проиграть. С первого боя в UFC я знала, что могу побить Роузи. Настал день доказать это всем, и я это сделала.
Подготовка к бою против Миши Тейт была тяжелее. Безусловно, Роузи переоценена. Это вина UFC. Они отвели Роузи место, которое ей не принадлежит. Но я знала, что побью Роузи, как только увидела ее первый бой», – цитирует Нуниш TSN.
- Роузи выиграла первые 12 боев в UFC, пока в ноябре 2015 года ее серию не оборвала Холли Холм. Спустя 13 месяцев Роузи вернулась на ринг, но ее бой против Нуниш закончился через 48 секунд техническим нокаутом.
- На счету Нуниш 14 побед (10 – нокаутом) при 4 поражениях.
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