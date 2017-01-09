Ибрагим Халилов нокаутировал соперника за 3 секунды спорным приемом во время приветствия

Ибрагим Халилов одержал противоречивую победу над Бахтияром Баротовым в рамках турнира WBK 22 в Ханчжоу. Соперники сошлись для традиционного касания перчаток – приветствия, предваряющего любой поединок ММА. Едва коснувшись левой рукой Баротова, Халилов тут же отправил соперника в нокаут могучим ударом справа. Бой продолжался 3 секунды.

«Абсолютно дешевый приемчик и нокаут от Ибрагима. Ложное приветствие».

«Это не дешевый приемчик. Кто приветствует двумя полностью вытянутыми вперед руками? Он был начеку и быстро сделал выпад правой рукой».

«Всем остальным тут все предельно ясно. Он протянул левую руку и, как только контакт состоялся, сделал выпад справа. Все по правилам, но грязно».

«Вот почему я никогда не приветствую касанием перчаток», – написал чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт.

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