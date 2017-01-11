AFP

Тони Фергюсон: «Хабиб, увидимся 4 марта в октагоне»

Тони Фергюсон: «Хабиб, увидимся 4 марта в октагоне»
Eurosport

11 мин. назад

Поединок может состояться на UFC 209.

UFC пока не подтвердила официально бой между Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым.

«USADA появилась, и я ответил. Хабиб, увидимся 4 марта в октагоне на UFC 209 и решим это раз и навсегда», – написал Фергюсон в твиттере.

  • Нурмагомедов 12 ноября в Нью-Йорке победил американца Майкла Джонсона, одержав 24-ю победу в 24 боях в ММА.
  • На счету 32-летнего американца Тони Фергюсона 22 победы при трех поражениях в ММА.

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