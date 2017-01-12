AFP

Конор Макгрегор напомнил Флойду Мэйуэзеру о баскетболисте, якобы переспавшем с его бывшей

Макгрегор напомнил Мэйуэзеру о баскетболисте, якобы переспавшем с его бывшей
Eurosport

Бойцы колят друг друга все больнее.

Флойд ранее поставил ирландца на финансовое место, предложив ему гонорар за их бой в размере 15 миллионов долларов. В то же время сам Мэйуэзер готов биться не меньше, чем за 100.

Макгрегор тоже не прочь попрессовать боксера. Он разместил в твиттере картинку с поверженным Флойдом и подписал ее фразой «Называйте меня Си-Джеем Уотсоном».

  • Си-Джей Уотсон – защитник клуба НБА «Орландо Мэджик», который, по слухам, имел некую связь с бывшей девушкой Мэйуэзера Джоси Харрис, которая родила Флойду троих детей.
  • Боксер был арестован в 2013 году после крупной ссоры с Харрис из-за ее переписки с Уотсоном.

Канал в телеграме, которого не стоит сравнивать с Уотсоном

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