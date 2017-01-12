AFP
Конор Макгрегор напомнил Флойду Мэйуэзеру о баскетболисте, якобы переспавшем с его бывшей
Бойцы колят друг друга все больнее.
Флойд ранее поставил ирландца на финансовое место, предложив ему гонорар за их бой в размере 15 миллионов долларов. В то же время сам Мэйуэзер готов биться не меньше, чем за 100.
Макгрегор тоже не прочь попрессовать боксера. Он разместил в твиттере картинку с поверженным Флойдом и подписал ее фразой «Называйте меня Си-Джеем Уотсоном».
- Си-Джей Уотсон – защитник клуба НБА «Орландо Мэджик», который, по слухам, имел некую связь с бывшей девушкой Мэйуэзера Джоси Харрис, которая родила Флойду троих детей.
- Боксер был арестован в 2013 году после крупной ссоры с Харрис из-за ее переписки с Уотсоном.
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