AFP

Хабиб Нурмагомедов сразится с Тони Фергюсоном 4 марта на турнире UFC 209

Нурмагомедов сразится с Фергюсоном 4 марта
Eurosport

1 час назад

Конор Макгрегор все еще недоступен.

Поединок пройдет 4 марта в рамках турнира в Лас-Вегасе. Победитель боя получит титул временного победителя в легком весе, сообщается на официальном сайте UFC.

Ранее Фергюсон анонсировал бой с Хабибом в твиттере:

  • Тони Фергюсон провел 25 боев, из которых выиграл 22.
  • На счету Хабиба Нурмагомедова 24 победы и ни одного поражения.

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