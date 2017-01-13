AFP
Хабиб Нурмагомедов сразится с Тони Фергюсоном 4 марта на турнире UFC 209
Конор Макгрегор все еще недоступен.
Поединок пройдет 4 марта в рамках турнира в Лас-Вегасе. Победитель боя получит титул временного победителя в легком весе, сообщается на официальном сайте UFC.
Ранее Фергюсон анонсировал бой с Хабибом в твиттере:
- Тони Фергюсон провел 25 боев, из которых выиграл 22.
- На счету Хабиба Нурмагомедова 24 победы и ни одного поражения.
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