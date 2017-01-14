Флойд Мэйуэзер: «Уайт предлагает 25 миллионов евро за бой с Макгрегором? Долбанный комик»

Американский боксер Флойд Мэйуэзер, завершивший карьеру в сентябре 2015 года, прокомментировал предложение президента UFC Даны Уайта провести бой против Конора Макгрегора за 25 млн евро. «25 миллионов? Да он долбаный комик», – заявил Флойд.

Ранее Мэйуэзер гарантировал, что выйдет на ринг с ирландцем при условии, если заработает 100 млн евро. При этом Флойд пообещал не меньше 15 млн евро компенсации сопернику.

Мэйуэзер не проиграл на профессиональном ринге ни одного из 49 боев.

На счету Макгрегора 21 победа в 24 боях в UFC.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме