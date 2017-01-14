AFP

Флойд Мэйуэзер: «Уайт предлагает 25 миллионов евро за бой с Макгрегором? Долбанный комик»

Мэйуэзер: «Уайт предлагает 25 миллионов евро за бой с Макгрегором? Долбанный комик»
Eurosport

30 мин. назад

И правда, смешно.

Американский боксер Флойд Мэйуэзер, завершивший карьеру в сентябре 2015 года, прокомментировал предложение президента UFC Даны Уайта провести бой против Конора Макгрегора за 25 млн евро. «25 миллионов? Да он долбаный комик», – заявил Флойд.

Ранее Мэйуэзер гарантировал, что выйдет на ринг с ирландцем при условии, если заработает 100 млн евро. При этом Флойд пообещал не меньше 15 млн евро компенсации сопернику.

  • Мэйуэзер не проиграл на профессиональном ринге ни одного из 49 боев.
  • На счету Макгрегора 21 победа в 24 боях в UFC.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Много-много голов во встрече, где «быки» были телятами

03:05
Популярные видео
Смачная драка и подвиги Василевского в матче, где «Тампа» пролетела мимо счастья
 395 просмотров2 ч
Джокович накормил журналистов чудесными пироженками
1 679 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться
1
Конор Макгрегор напомнил Флойду Мэйуэзеру о баскетболисте, якобы переспавшем с его бывшей
2
Хабиб Нурмагомедов сразится с Тони Фергюсоном 4 марта на турнире UFC 209
3
Флойд Мэйуэзер: «Уайт предлагает 25 миллионов евро за бой с Макгрегором? Долбанный комик»
4
Миша Тейт разыскала полицейского, который пялился на нее на взвешивании
5
Тони Фергюсон: «Хабиб, увидимся 4 марта в октагоне»
6
Рамзан Кадыров: «Уверен, что Федор Емельяненко уже осознал ошибку»
7
Ибрагим Халилов нокаутировал соперника за 3 секунды спорным приемом во время приветствия
8
Победитель Федора Емельяненко: «Хабиб Нурмагомедов выбьет из Конора Макгрегора дерьмо»
27 мин. назад
Флойд Мэйуэзер: «Уайт предлагает 25 миллионов евро за бой с Макгрегором? Долбанный комик»
Вчера в 11:06
Хабиб Нурмагомедов сразится с Тони Фергюсоном 4 марта на турнире UFC 209
Конор Макгрегор напомнил Флойду Мэйуэзеру о баскетболисте, якобы переспавшем с его бывшей
11/01/2017 в 14:15
Тони Фергюсон: «Хабиб, увидимся 4 марта в октагоне»
09/01/2017 в 10:26
Ибрагим Халилов нокаутировал соперника за 3 секунды спорным приемом во время приветствия
05/01/2017 в 22:36
Аманда Нуниш: «Не понимаю, как соперницы Ронды Роузи могли ей проиграть»
04/01/2017 в 18:37
Президент UFC: «После поражения Роузи я измазал свой гребаный пиджак слезами, кровью и соплями»
04/01/2017 в 12:33
Тролль из UFC весь бой прыгал, танцевал и издевался над соперником, а потом забрал чемпионский пояс