AFP
Флойд Мэйуэзер: «Уайт предлагает 25 миллионов евро за бой с Макгрегором? Долбанный комик»
И правда, смешно.
Американский боксер Флойд Мэйуэзер, завершивший карьеру в сентябре 2015 года, прокомментировал предложение президента UFC Даны Уайта провести бой против Конора Макгрегора за 25 млн евро. «25 миллионов? Да он долбаный комик», – заявил Флойд.
Ранее Мэйуэзер гарантировал, что выйдет на ринг с ирландцем при условии, если заработает 100 млн евро. При этом Флойд пообещал не меньше 15 млн евро компенсации сопернику.
- Мэйуэзер не проиграл на профессиональном ринге ни одного из 49 боев.
- На счету Макгрегора 21 победа в 24 боях в UFC.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте