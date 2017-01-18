Конор Макгрегор зарегистрировал свое имя как торговую марку

Макгрегор подал заявку в Бюро патентов и торговых марок США на право использовать свое имя и прозвище в качестве торговой марки.

Компания ирландца, McGregor Sports and Entertainment, указала что его имя может быть использовано в названиях книг, видеоигр, лосьонов для бритья, марок одежды, парикмахерских, ресторанов и оздоровительных клубов, сообщает ESPN.

Прозвище Конора «The Notorious» можно перевести как «печально известный».

Макгрегор в 24 боях в ММА одержал 21 победу и потерпел 3 поражения.

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