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Конор Макгрегор зарегистрировал свое имя как торговую марку
Ирландский боец ММА делает бизнес на чем угодно.
Макгрегор подал заявку в Бюро патентов и торговых марок США на право использовать свое имя и прозвище в качестве торговой марки.
Компания ирландца, McGregor Sports and Entertainment, указала что его имя может быть использовано в названиях книг, видеоигр, лосьонов для бритья, марок одежды, парикмахерских, ресторанов и оздоровительных клубов, сообщает ESPN.
- Прозвище Конора «The Notorious» можно перевести как «печально известный».
- Макгрегор в 24 боях в ММА одержал 21 победу и потерпел 3 поражения.
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