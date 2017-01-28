AFP

Злой Конор Макгрегор выбил телефон из рук фаната

Злой Макгрегор выбил телефон из рук фаната
Eurosport

2 мин. назад

Инцидент произошел на улицах Дублина.

Парень подошел с включенной камерой к машине, в которой сидел спортсмен. После того, как он приблизился на опасное расстояние, Конор резко выбросил руку через окно и попытался выбить телефон. Фанат удержал аппарат, извинился и сразу же засмеялся вместе с другом. Макгрегор закрыл окно и уехал, сообщает The Mirror.

  • Макгрегор приостановил карьеру и проводит время с подругой, которая ожидает ребенка.
  • Следующий бой ирландец может провести против Хабиба Нурмагомедова или Флойда Мэйуэйзера.

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