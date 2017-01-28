Хабиб Нурмагомедов: «Я Флойд Мэйуэзер в мире ММА»

«Что будет, если Мэйуэзер захочет со мной драться? Я реалист и не занимаюсь болтовней, как Макгрегор. Если Флойд захочет со мной драться, то это произойдет либо на улице, либо в клетке. Я не боксер, я занимаюсь ММА. Мне плевать на Конора и Флойда. Меня интересуют только титульные бои.

Я собираюсь сломать Фергюсону руку и размазать его по рингу. Покончив с Фергюсоном, я уложу Макгрегора. И после этого люди начнут забывать Конора.

Флойд – великий боксер. Думаю, я Мэйуэзер в мире ММА. У меня 24 победы и 0 поражений, а может стать 26-0 и 10-0 в UFC. Плюс титул чемпиона в легком весе. Хочу быть величайшим бойцом в ММА, а на другие виды спорта – футбол, бокс и прочее – мне плевать», – сказал Нурмагомедов TMZ Sports.

Ближайший бой Нурмагомедова против Тони Фергюсона состоится 4 марта в Лас-Вегасе в рамках UFC-209.

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