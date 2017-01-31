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Конор Макгрегор: «Бой с Флойдом Мэйуэзером на 1 миллиард долларов состоится в начале 2018 года»

Макгрегор: «Бой с Мэйуэзером на 1 миллиард долларов состоится в начале 2018 года»
Eurosport

38 мин. назад

Стрелка забита.

Ирландский боец ММА назвал примерную дату и цену его поединка с боксером Флойдом Мэйуэзером. «Я считаю, что это будет первый бой на миллиард. Думаю, это произойдет в конце нынешнего или в начале следующего года. Поеду в Лас-Вегас и получу боксерскую лицензию. И тогда посмотрим, чего стоит Флойд. Надеюсь, следующий поединок проведу по правилам бокса», – приводит слова Макгрегора Worldboxingnews.

  • Макгрегор приостановил карьеру и проводит время с подругой, которая ожидает ребенка.
  • Конор в 24 боях в ММА одержал 21 победу и потерпел 3 поражения.

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