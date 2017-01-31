AFP

Конор Макгрегор в жесткой форме опроверг участие в седьмом сезоне «Игры престолов»

Макгрегор в жесткой форме опроверг участие в седьмом сезоне «Игры престолов»
Eurosport

11 мин. назад

В сериалах «Друзья», «Клиника» и «Твин Пикс» ирландец тоже не планирует появляться.

Макгрегор ответил на вопрос о съемках в сериале отрицательно.

«Об этом говорилось везде, и я раньше об этом вообще ничего не знал. Я услышал это в первый раз после боя в раздевалке. Руководство UFC было там, и они мне сказали, что посетители хотят увидеть меня в «Игре престолов».

Я был избит, мои голени вывернуты, я бил колено соперника 25 минут подряд, моя нога в синяках, а он пытается предложить мне роль в «Игре престолов».

И я ему говорю: «Слушай, возвращайся с дерьмом, которое мне хотелось бы выслушать. Я не стремлюсь в шоу-бизнес, я хочу быть в бойцовском бизнесе. Возвращайся ко мне с нормальными деньгами, чтобы я мог за них подраться».

Это был первый раз, когда я услышал об «Игре престолов». Через некоторое время история разрослась, и все думают, что я там снимусь.

Я не знаю, откуда это пошло. Но я никогда не был в контакте ни с кем из создателей сериала, а сейчас я якобы одна из звезд нового сезона «Игры, ***** [блин], престолов»!» – рассказал Конор в интервью Good Times Network, фрагмент которого привел EW.

  • Макгрегор заявил, что проведет бой с Флойдом Мэйуэзером в начале 2018 года.
  • Первый сезон «Игры престолов» вышел в 2011 году.
  • Первая серия седьмого сезона сериала выйдет 25 июня. Ее название пока неизвестно.

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