Eurosport
Фанаты «Спартака» и ЦСКА проведут бой по правилам ММА
Болельщики нашли цивилизованный способ выяснить отношения.
Представлять фанатские движения футбольных клубов будут призеры соревнований по самбо Дмитрий Тебекин и Артур Тюльпанов. Ролик, анонсирующий бой, получил название «Противостояние непримиримых».
- Бой состоится 18 февраля в Санкт-Петербурге.
Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте