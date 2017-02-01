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Фанаты «Спартака» и ЦСКА проведут бой по правилам ММА

Фанаты «Спартака» и ЦСКА проведут бой по правилам ММА
Eurosport

1 час назад

Болельщики нашли цивилизованный способ выяснить отношения.

Представлять фанатские движения футбольных клубов будут призеры соревнований по самбо Дмитрий Тебекин и Артур Тюльпанов. Ролик, анонсирующий бой, получил название «Противостояние непримиримых».

  • Бой состоится 18 февраля в Санкт-Петербурге.

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