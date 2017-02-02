Eurosport

Ярослав Амосов: «Меня вдохновляет присутствие Федора Емельяненко на тренировках»

Амосов: «Меня вдохновляет присутствие Федора Емельяненко на тренировках»
Eurosport

11 ч. назад

Трехкратный чемпион мира по боевому самбо готовится к бою с Салимом Тоуари в лагере Последнего Императора.

«На подготовку к своему бою я поехал именно в Старый Оскол и очень рад этому. Тут у ребят проходят сборы, Федор Емельяненко и Анатолий Токов готовятся к своим боям на Bellator 18 февраля. Здесь все ко мне очень хорошо относятся, и я благодарен им за это.

Атмосфера удивительная, все очень доброжелательные и отзывчивые, со всеми можно обменяться опытом, я рад приезжать сюда снова и снова, и тренироваться с такими сильными ребятами, как они. Буду готовиться тут в течение месяца.

На тренировках, в основном, стою в паре с Токовым, который немного тяжелее, но это только идет мне только на пользу. Еще работаю в парах с братьями Немковыми, Валентином Молдавским и Кириллом Сидельниковым. Они очень опытные и хорошие бойцы.

Очень вдохновляет присутствие Федора Емельяненко. Нравиться находиться вместе с ним на тренировках, стараюсь повторять за ним. Он иногда подсказывает и помогает, это очень важно для того, чтобы тренироваться лучше и лучше.

По поводу ближайшего боя Федора, Мэтт Митрион очень непростой соперник, но я вижу, как Федор тренируется. Хочу от всей души пожелать ему победы, думаю, многие этого хотят», – сказал Амосов.

  • Бой между Амосовым и поляком Салимом Тоуари станет главным событием международного турнира Prime Selection-2017.
  • Турнир стартует 18 марта в Краснодаре.

Устали искать тексты на сайте? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Как окровавленный бедолага Киттель гонялся с мужчинами после удара Гривко

00:59
Популярные видео
Амаре поджег топ-10 моментов очередного тура Еврокубка упитанным данком и стальным горшком
2 461 просмотров10 ч
550-я шайба Овечкина, подвинувшая Гретцки, и другие крутые голы матча «Вашингтон» – «Бостон»
6 645 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться
1
«Я был избит, а он пытается предложить мне роль в «Игре престолов». Макгрегор послал сериал подальше
2
Фанаты «Спартака» и ЦСКА проведут бой по правилам ММА
3
Ярослав Амосов: «Меня вдохновляет присутствие Федора Емельяненко на тренировках»
4
Конор Макгрегор: «Бой с Флойдом Мэйуэзером на 1 миллиард долларов состоится в начале 2018 года»
5
Хабиб Нурмагомедов: «Я Флойд Мэйуэзер в мире ММА»
6
Злой Конор Макгрегор выбил телефон из рук фаната
7
Конор Макгрегор: «Я обожаю Путина, он крутой мужик»
8
Конор Макгрегор отказался принимать гражданство России, предложенное Госдумой
11 ч. назад
Ярослав Амосов: «Меня вдохновляет присутствие Федора Емельяненко на тренировках»
Вчера в 10:28
Фанаты «Спартака» и ЦСКА проведут бой по правилам ММА
31/01/2017 в 15:50
«Я был избит, а он пытается предложить мне роль в «Игре престолов». Макгрегор послал сериал подальше
31/01/2017 в 00:11
Конор Макгрегор: «Бой с Флойдом Мэйуэзером на 1 миллиард долларов состоится в начале 2018 года»
28/01/2017 в 18:40
Хабиб Нурмагомедов: «Я Флойд Мэйуэзер в мире ММА»
28/01/2017 в 12:21
Злой Конор Макгрегор выбил телефон из рук фаната
20/01/2017 в 10:34
Чемпион UFC Конор Макгрегор разделся и залез на коня в промо-ролике скачек
18/01/2017 в 10:23
Конор Макгрегор зарегистрировал свое имя как торговую марку