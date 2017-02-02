Ярослав Амосов: «Меня вдохновляет присутствие Федора Емельяненко на тренировках»

«На подготовку к своему бою я поехал именно в Старый Оскол и очень рад этому. Тут у ребят проходят сборы, Федор Емельяненко и Анатолий Токов готовятся к своим боям на Bellator 18 февраля. Здесь все ко мне очень хорошо относятся, и я благодарен им за это.

Атмосфера удивительная, все очень доброжелательные и отзывчивые, со всеми можно обменяться опытом, я рад приезжать сюда снова и снова, и тренироваться с такими сильными ребятами, как они. Буду готовиться тут в течение месяца.

На тренировках, в основном, стою в паре с Токовым, который немного тяжелее, но это только идет мне только на пользу. Еще работаю в парах с братьями Немковыми, Валентином Молдавским и Кириллом Сидельниковым. Они очень опытные и хорошие бойцы.

Очень вдохновляет присутствие Федора Емельяненко. Нравиться находиться вместе с ним на тренировках, стараюсь повторять за ним. Он иногда подсказывает и помогает, это очень важно для того, чтобы тренироваться лучше и лучше.

По поводу ближайшего боя Федора, Мэтт Митрион очень непростой соперник, но я вижу, как Федор тренируется. Хочу от всей души пожелать ему победы, думаю, многие этого хотят», – сказал Амосов.

Бой между Амосовым и поляком Салимом Тоуари станет главным событием международного турнира Prime Selection-2017.

Турнир стартует 18 марта в Краснодаре.

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