Александр Емельяненко подпишет контракт с лигой WFCA, а не клубом «Ахмат»

Емельяненко в мае 2015 года был приговорен к 4,5 годам колонии общего режима. В конце ноября 2016-го Воронежский областной суд назначил Александру два года исправительных работ вместо отбывания срока в колонии. Тогда появилась информация, что он проведет поединок с бразильцем Антонио Силвой и заключит контракт с чеченским клубом «Ахмат».

«Он планирует подписать соглашение не с клубом, а с лигой WFCA, это надо подчеркнуть. Это, конечно, единое целое, они связаны, но все-таки стоит развести понятия. Клуб не имеет ничего против выступления Емельяненко в лиге», – сказал руководитель пиар-службы WFCA Адам Ахмадов.

4 октября 2016 года в Грозном прошел турнир по смешанным единоборствам, в котором выступили юные спортсмены, включая трех сыновей Рамзана Кадырова.

Федор Емельяненко жестко высказался по поводу этих боев, после чего подвергся критике со стороны главы Чечни.

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