Гонор Конора. Почему так сложно болеть за Макгрегора

На первый взгляд Конор идеален. Крепкий рыжебородый парень каждый день меняет костюмы, позирует с суперзвездами, светит яркими татухами и генерирует цитаты для пабликов в соцсетях. Пару раз в год он заходит в октагон, изящно шагает по настилу, а затем демонстрирует отличную технику – спасибо самым разнообразным тренировкам в мире.

Макгрегор – отличный борец и качественный боксер, но искренне поддерживать его нереально. Болеть за этого человека могут только типичные глоры, которых интересуют пояса, а не личности.

Ниже – четыре главных греха Конора.

Дрянной язык

Речь ирландца невозможно слушать: создается ощущение, что он страдает копролалией (болезнь, при которой пациент испытывает импульсивное влечение к нецензурной брани). Например, в последнем большом интервью Конор семь раз послал всех к черту, три раза употребил слово «ублюдок», пять раз назвал Нэйта Диаса сучкой и украшал почти каждую реплику любимым словом «дерьмо».

В этом плане Макгрегор похож на тинейджера, который научился курить и материться, и потому считает себя взрослым мужиком. К сожалению, Конор не умеет дозировать ругань, поэтому его риторика ущербна. Жаль только, что окружение бойца об этом умалчивает – видимо, там боятся потерять расположение короля.

Алчность

Макгрегор заработал 3,6 млн долларов за победу над Эдди Альваресом – это рекордный гонорар в карьере ирландца. Флойд Мэйуэзер за бой с Мэнни Пакьяо поднял 280 миллионов долларов. Разница – 77 раз. Примерно во столько же раз Флойд круче Конора и в спортивном плане: выступал 19 лет, выиграл 49 боев, ушел непобежденным.

Все провокации Макгрегора в адрес Мэйуэзера – стыдный и жалкий цирк, но гениальный Флойд уже придумал, как заработать на глупости и хайповости ирландца. Скорее всего, их бой действительно состоится, но, во-первых, пройдет по правилам бокса, а во-вторых, американец получит гигантскую долю призовых.

Что в итоге? Конор однозначно проиграет, потому что его соперник в разы опытнее, хитрее, техничнее и расчетливее. Зато в качестве компенсации ирландец получит несколько десятков миллионов долларов – деньги, которые пока невозможно поднять в UFC. После поражения Макгрегор на 99% завершит карьеру: у него как раз родится ребенок, и Конор найдет повод для прощания с боями.

По сути, ирландец просто меняет спорт на бабки – ничем другим объяснить его желание биться с Флойдом нельзя. Складывается ощущение, что во всем виновата детская травма: Конор так долго был бедным, что теперь суетливо пытается заработать все деньги мира.

Гордыня

Если вы не в курсе, как организовывают интервью со спортсменами, то вот краткий гид:

Напрямую (возможные ответы – «Да», «Нет», «Попозже»);

Через клуб или представителей (они сами спрашивают у персонажа, готов ли он говорить).

При этом практики платных интервью вообще не существует. Чтобы заработать на собственной болтовне, спортсмен должен либо провести лекцию и установить плату за вход, либо сняться в документальном кино и получить процент от общей кассы.

Но самовлюбленного и жадного Конора не волнует мировой опыт, поэтому он сформировал прайс. Разговор на камеру стоит 100 тысяч долларов – в эту сумму Макгрегор оценил полчаса личного времени. Так ирландец вошел в один шорт-лист с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, который в 2013 году запросил миллион баксов за интервью с собой.

Самое смешное, что люди Конора не умеют торговаться. Они требуют 100, над ними смеются, и они сразу же снижают тариф. Известны случаи, когда Макгрегор отвечал на вопросы журналистов всего за 30 тысяч долларов – низкий ценник по его меркам, но абсолютное безумие для всех остальных спортсменов.

Не нравится общаться с медиа? Скажи «нет», а не наживайся на тех людях, которые и сделали тебя таким знаменитым.

Слабость

Прошлогодний бой с Нэйтом Диасом – не просто пятно на репутации Конора. Человек, который называет себя тигром, тупо сдался на глазах у всей планеты. Учитывая, что после первого поражения в карьере (в 19 лет от Артемия Ситенкова) Макгрегор вообще разрыдался на плече у тренера, можно сделать вывод: ирландец – очень дешевый понторез, который слабовато держит удар.

Можно брать с него пример в отношении к родным, которых он ставит на первое место в жизни. Можно уважать его целеустремленность – он и правда поднялся из сантехников в цари. Можно даже аплодировать за яркие бои, когда он размазывал оппонентов по настилу.

Но переживать за жадного, наглого и лицемерного ирландца абсолютно нереально.

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