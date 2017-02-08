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Гонор Конора. Почему так сложно болеть за Макгрегора

Гонор Конора. Почему так сложно болеть за Макгрегора
Павел Городницкий

35 мин. назад

Текст, после которого захочется сильнее топить за Хабиба.

На первый взгляд Конор идеален. Крепкий рыжебородый парень каждый день меняет костюмы, позирует с суперзвездами, светит яркими татухами и генерирует цитаты для пабликов в соцсетях. Пару раз в год он заходит в октагон, изящно шагает по настилу, а затем демонстрирует отличную технику – спасибо самым разнообразным тренировкам в мире.

Макгрегор – отличный борец и качественный боксер, но искренне поддерживать его нереально. Болеть за этого человека могут только типичные глоры, которых интересуют пояса, а не личности.

Ниже – четыре главных греха Конора.

Дрянной язык

Речь ирландца невозможно слушать: создается ощущение, что он страдает копролалией (болезнь, при которой пациент испытывает импульсивное влечение к нецензурной брани). Например, в последнем большом интервью Конор семь раз послал всех к черту, три раза употребил слово «ублюдок», пять раз назвал Нэйта Диаса сучкой и украшал почти каждую реплику любимым словом «дерьмо».

В этом плане Макгрегор похож на тинейджера, который научился курить и материться, и потому считает себя взрослым мужиком. К сожалению, Конор не умеет дозировать ругань, поэтому его риторика ущербна. Жаль только, что окружение бойца об этом умалчивает – видимо, там боятся потерять расположение короля.

Алчность

Макгрегор заработал 3,6 млн долларов за победу над Эдди Альваресом – это рекордный гонорар в карьере ирландца. Флойд Мэйуэзер за бой с Мэнни Пакьяо поднял 280 миллионов долларов. Разница – 77 раз. Примерно во столько же раз Флойд круче Конора и в спортивном плане: выступал 19 лет, выиграл 49 боев, ушел непобежденным.

Все провокации Макгрегора в адрес Мэйуэзера – стыдный и жалкий цирк, но гениальный Флойд уже придумал, как заработать на глупости и хайповости ирландца. Скорее всего, их бой действительно состоится, но, во-первых, пройдет по правилам бокса, а во-вторых, американец получит гигантскую долю призовых.

Что в итоге? Конор однозначно проиграет, потому что его соперник в разы опытнее, хитрее, техничнее и расчетливее. Зато в качестве компенсации ирландец получит несколько десятков миллионов долларов – деньги, которые пока невозможно поднять в UFC. После поражения Макгрегор на 99% завершит карьеру: у него как раз родится ребенок, и Конор найдет повод для прощания с боями.

По сути, ирландец просто меняет спорт на бабки – ничем другим объяснить его желание биться с Флойдом нельзя. Складывается ощущение, что во всем виновата детская травма: Конор так долго был бедным, что теперь суетливо пытается заработать все деньги мира.

Гордыня

Если вы не в курсе, как организовывают интервью со спортсменами, то вот краткий гид:

  • Напрямую (возможные ответы – «Да», «Нет», «Попозже»);
  • Через клуб или представителей (они сами спрашивают у персонажа, готов ли он говорить).

При этом практики платных интервью вообще не существует. Чтобы заработать на собственной болтовне, спортсмен должен либо провести лекцию и установить плату за вход, либо сняться в документальном кино и получить процент от общей кассы.

Но самовлюбленного и жадного Конора не волнует мировой опыт, поэтому он сформировал прайс. Разговор на камеру стоит 100 тысяч долларов – в эту сумму Макгрегор оценил полчаса личного времени. Так ирландец вошел в один шорт-лист с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, который в 2013 году запросил миллион баксов за интервью с собой.

Самое смешное, что люди Конора не умеют торговаться. Они требуют 100, над ними смеются, и они сразу же снижают тариф. Известны случаи, когда Макгрегор отвечал на вопросы журналистов всего за 30 тысяч долларов – низкий ценник по его меркам, но абсолютное безумие для всех остальных спортсменов.

Не нравится общаться с медиа? Скажи «нет», а не наживайся на тех людях, которые и сделали тебя таким знаменитым.

Слабость

Прошлогодний бой с Нэйтом Диасом – не просто пятно на репутации Конора. Человек, который называет себя тигром, тупо сдался на глазах у всей планеты. Учитывая, что после первого поражения в карьере (в 19 лет от Артемия Ситенкова) Макгрегор вообще разрыдался на плече у тренера, можно сделать вывод: ирландец – очень дешевый понторез, который слабовато держит удар.

Можно брать с него пример в отношении к родным, которых он ставит на первое место в жизни. Можно уважать его целеустремленность – он и правда поднялся из сантехников в цари. Можно даже аплодировать за яркие бои, когда он размазывал оппонентов по настилу.

Но переживать за жадного, наглого и лицемерного ирландца абсолютно нереально.

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