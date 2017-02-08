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Ярослав Амосов проведет защиту титула чемпиона мира против Андерсона де Кейрош Диниша
Если что, это первый номер национального рейтинга Бразилии.
Трижды чемпион мира и дважды чемпион Европы, чемпион Евразии по боевому самбо Ярослав Амосов проведет защиту титула чемпиона мира по MMA в полусредней категории (до 77 кг) против Андерсона де Кейрош Диниша. Бой станет главным событием первого турнира серии PRIME SELECTION-2017, стартующего 18 марта в Краснодаре.
- Бразильский боец по прозвищу Тихий на 7 лет старше Ярослава, живет и тренируется в бразильском Куррайс-Новусе.
- Андерсон занимает первую строчку национального рейтинга бойцов в Бразилии.
- Беспроигрышная серия Де Кейроша Диниша растянулась на 7 боев.
- Всего он одержал 16 побед, 7 из которых – нокаутом.
- Ярославу Амосову 23 года, он один из самых перспективных бойцов MMA.
- Спортсмен готовится вместе с Анатолием Токовым, братьями Немковыми, Валентином Молдавским и Кириллом Сидельниковым в тренировочном лагере Федора Емельяненко в Старом Осколе.
- На счету Ярослава 17 побед и ни одного поражения.
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