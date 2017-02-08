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Ярослав Амосов проведет защиту титула чемпиона мира против Андерсона де Кейрош Диниша

Амосов проведет защиту титула чемпиона мира против Андерсона
Кирилл Воробьев

34 мин. назад

Если что, это первый номер национального рейтинга Бразилии.

Трижды чемпион мира и дважды чемпион Европы, чемпион Евразии по боевому самбо Ярослав Амосов проведет защиту титула чемпиона мира по MMA в полусредней категории (до 77 кг) против Андерсона де Кейрош Диниша. Бой станет главным событием первого турнира серии PRIME SELECTION-2017, стартующего 18 марта в Краснодаре.

  • Бразильский боец по прозвищу Тихий на 7 лет старше Ярослава, живет и тренируется в бразильском Куррайс-Новусе.
  • Андерсон занимает первую строчку национального рейтинга бойцов в Бразилии.
  • Беспроигрышная серия Де Кейроша Диниша растянулась на 7 боев.
  • Всего он одержал 16 побед, 7 из которых – нокаутом.
  • Ярославу Амосову 23 года, он один из самых перспективных бойцов MMA.
  • Спортсмен готовится вместе с Анатолием Токовым, братьями Немковыми, Валентином Молдавским и Кириллом Сидельниковым в тренировочном лагере Федора Емельяненко в Старом Осколе.
  • На счету Ярослава 17 побед и ни одного поражения.

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