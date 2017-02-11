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Шамиль Абдурахимов приступил к тренировкам после операции и проведет бой в мае

Абдурахимов приступил к тренировкам после операции и проведет бой в мае
Eurosport

35 мин. назад

Восстановление идет полным ходом.

«Абдурахимов был прооперирован, в ходе вмешательства поставили на место кость большого пальца, на текущий момент уже сняли спицы. Ключица оперативного вмешательства не потребовала.

Но сейчас Шамиль проходит курс физиотерапии, это связано с тем, что новая травма ключицы наложилась на застарелую. Шамиль приступил к тренировкам, пока еще не в полную силу.

От UFC поступило предложение провести бой 8 апреля с Дмитрием Побережцем, подписанным недавно с моей помощью в организацию UFC. Однако, по совету лечащих врачей, нами было принято решение, пройти полноценный курс реабилитации.

Следующий бой на UFC Абдурахимов проведет в мае 2017 года», – сообщил менеджер спортсмена Алексей Яценко.

  • 10 декабря в главном бою турнира UFC Fight Night 102 Абдурахимов не довел до победы встречу с американцем Дерриком Льюисом из-за травм обеих рук.
  • В ходе медицинского обследования Шамилю диагностировали перелом со смещением большого пальца левой руки и трещину правой ключицы.
  • В активе 35-летнего Абдурахимова, имеющего действующий контракт с UFC, 17 побед (7 нокаутом) при 4 поражениях.

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