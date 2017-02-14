Федор Емельяненко объявил о проведении чемпионата мира по ММА

«Теперь у победителей чемпионата мира появилась возможность защищать честь нашей страны на международном уровне. Первенство мира пройдет 23-24 февраля в Ярославле. Приятно, что первый турнир такого уровня среди юниоров примет наша страна.

Это очень важный этап в спортивной карьере каждого участника и хорошая возможность проверить свои силы, навыки и умения. Я уверен, что у нашей молодежной сборной есть все шансы завоевать медали на этом турнире», – сказал Емельяненко.

Первенство пройдет в соответствии с требованиями и правилами Всемирной Ассоциации ММА (WMMAA). Соревнования в личном зачете состоятся в девяти весовых категориях: до 48 кг, до 52 кг, до 57 кг, до 61,2 кг, до 65,8 кг, до 70,3 кг, до 77,1 кг, до 84 кг, до 94 кг, с подведением командного зачета среди стран-участниц.

Заявки на участие в предстоящем первенстве мира подали около 15 стран.

В составе юношеской сборной России официально заявлены: до 48 кг – Ибрагимов Загирхан (Москва), до 52 кг – Сатиев Руслан (Москва), до 57 кг – Сатиев Имран (Москва), до 61,2 кг – Алиев Джамалудин (ХМАО), до 65,8 кг – Юсупов Абас (Московская обл.), до 70,3 кг – Хахулмагомедов Магомедрасул (Московская обл.), до 77,1 кг – Трофимов Алексей (Иркутская обл.), до 84 кг – Иващенко Илья (Омская обл.), до 93 кг – Глазков Игорь (Красноярский край).

Тренерский состав сборной России: Геннадий Капшай, Андрей Терентьев, Владимир Осия, Николай Елесин.

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