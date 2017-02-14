AFP
The Irish Sun: Конор Макгрегор и Флойд Мэйуэзер согласовали финансовые условия боя
Возможно, самая ожидаемая битва Вселенной.
«Контракт официально не подписан из-за задержки с третьей стороны. Но они пришли к соглашению», – заявил источник, близкий к Макгрегору.
Этой третьей стороной, по информации The Irish Sun, является Дэйна Уайт. Ранее президент UFC предлагал Мэйуэзеру 25 млн долларов за бой с Макгрегором.
- Бюджет возможного боя между Макгрегором и Мэйуэзером оценивается в 1 млрд долларов.
- Макгрегор приостановил карьеру и проводит время с подругой, которая ожидает ребенка.
- Конор в 24 боях в ММА одержал 21 победу и потерпел 3 поражения.
- Последний бой Мэйуэзера состоялся в сентябре 2015 года.
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