The Irish Sun: Конор Макгрегор и Флойд Мэйуэзер согласовали финансовые условия боя

«Контракт официально не подписан из-за задержки с третьей стороны. Но они пришли к соглашению», – заявил источник, близкий к Макгрегору.

Этой третьей стороной, по информации The Irish Sun, является Дэйна Уайт. Ранее президент UFC предлагал Мэйуэзеру 25 млн долларов за бой с Макгрегором.

Бюджет возможного боя между Макгрегором и Мэйуэзером оценивается в 1 млрд долларов.

Макгрегор приостановил карьеру и проводит время с подругой, которая ожидает ребенка.

Конор в 24 боях в ММА одержал 21 победу и потерпел 3 поражения.

Последний бой Мэйуэзера состоялся в сентябре 2015 года.

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