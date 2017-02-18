«Я обыкновенный ***** [дурак]». Кого побьет Федор Емельяненко

Когда Митрион говорит, что готов драться с кем угодно, он не обманывает. Главного соперника американец уже давно победил.

5 января 2003-го, Нью-Йорк. Плей-офф НФЛ, «Джайнтс» против «Сан-Франциско». Последние пару лет у игрока хозяев Мэтта Митриона стабильно ноет нога, но сейчас он не обращает внимания на такие мелочи – команда ведет +24 и еще на шаг стала ближе к Супербоулу. Тренер призывает не торопиться – до конца игры куча времени, но Мэтт уже думает о победе. Через пару минут он выйдет на замену, а еще через мгновенье лицо перекосится от боли – снова проклятая ладьевидная кость. В памяти сразу промелькнула вся жизнь.

С детства Митрион рос гиперактивным ребенком. Ходил на легкую атлетику, плавание, дайвинг, каратэ, но ничто не заводило так, как футбол. «Мне нравилось быть частью команды, но еще больше я любил силовой контакт», – признавался спортсмен. Когда он окончательно выбрал футбол и сообщил о планах маме, она только посмеялась: «Как мило. Мы все любим мечтать». Издевательский ответ остался с парнем на всю жизнь и давал мотивацию в самые сложные моменты.

В университете Пердью, где Мэтт изучал право, он не был лучшим учеником, но на поле становился зверем. В выпускной год дефенсив тэкла хотели сразу несколько команд НФЛ, но вместо драфта он получил перелом правой ноги и остался без контракта. В 2002-м футболиста все-таки подобрал «Нью-Йорк», но каждый раз он выходил на матч через боль. В плей-офф перегруз привел к новому перелому.

Когда Митриона занесли в раздевалку, он стонал. Когда сказали, что «49-е» провернули сумасшедший камбэк и выиграли, стал биться в агонии. Тогда он не знал, что худшее – впереди. Операция обещала помочь, но на ней Мэтту занесли инфекцию стафилококка. Понадобилось еще семь процедур, а всего на костылях американец провел 16 месяцев. Тот период он вспоминает как худший в жизни: «Полтора года я лежал в постели, слушал музыку и делал упражнения, а нога дико беспокоила. Никогда больше я не чувствовал такой боли».

В однокомнатной квартирке с видом на Гудзон Мэтт имел много времени на раздумья. Сначала он понял, что все это время не заботился о здоровье: «Я был очень агрессивным и не следил за собой. Понимание, что надо беречь себя, пришло поздно». Потом решил ускорить процесс сращивания костей и заинтересовался медициной и добавками. Сейчас Мэтт – CEO компании, которая продает спортивное питание и препараты, помогающие ускорить восстановление от травм. Добавки уже прошли лицензирование в НФЛ и МЛБ и поставляются во все команды обеих лиг.

Митрион говорит, что слишком упрям, чтобы проигрывать. В 2004-м это качество помогло ему вернуться в футбол – молодого человека подписали «49-е», а через год «Миннесота», но подняться на прежний уровень не получилось. Мэтт закончил. В 27 лет и без сожалений: «Я реализовал мечту и стал профессионалом. Возможно, я мог бы попытаться еще и в следующем сезоне, но сейчас мысли заняты другими вещами».

К тому моменту Митрион уже несколько раз созванивался с Джейсоном Вертом. Друг-бейсболист неожиданно организовал турниры по MMA, а чтобы не тратиться на бойцов, приглашал знакомых. Мэтт загорелся сразу. Ради нового вызова и лучших тренировок он даже переехал в Индианаполис. После четырех лет в зале и на стремных турнирах бывший футболист попал на ТВ – в десятый сезон реалити-шоу The Ultimate Fighter.

Митрион проиграл в четвертьфинале, но оказался одним из самых ярких участников проекта. Именно там он получил прозвище Баранья башка и контракт с UFC. После 14 боев (9-5) мужчина сменил промоушен на Bellator (две победы). Переход состоялся после поражения от Трэвиса Брауна. Бойфренд Ронды Роузи сломал сопернику орбитальную кость, организовав самый роскошный фингал в истории единоборств.

Сейчас Митриону 38, топовым бойцом он так и не стал. Обычно завлекает другим: говорит то, что думает.

«Просто, блин, удар по роже», – так Мэтт объясняет свою технику.

Про жизненные достижения спортсмен рассказывает также свободно: «Я начал бухать еще в колледже. Я не забочусь о теле, а в НФЛ пришел свободным агентом. Я облажался в браке. Я обыкновенный ***** [дурак]».

Как-то Митрион даже пострадал из-за своих слов. UFC приостановила контракт после его рассуждений о Фэллоне Фоксе – бойце, который поменял пол и перешел в женские единоборства. «Я не буду говорить она, потому что это – он. По хромосомам он мужчина. Он изменил пол, а не гендерный код. Он был мужчиной 31 год. Вы думаете, если принимать гормоны в течение шести лет, это что-то изменит? Он лживый и больной урод. А вы выдали ему лицензию, чтобы избивать женщин. Это позор для нашего спорта».

Забота о женщинах не помешала Мэтту помять белоруску – перед боем с Емельяненко Митрион активно спаринговал с чемпионкой мира по кикбоксингу Екатериной Ковалевой («Когда Мэтт прижал меня к стенке, то отбил мне бедро, большой синяк там. Может и кажется, что в том моменте он пошлепал просто, на самом деле, ничего подобного»). Правда, тогда он был в плохом состоянии: «Сейчас могу выйти в клетку с каждым. Точнее, не прямо сейчас, потому что я зачастил с алкоголем». К февралю боец обещал подготовиться по максимуму.

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