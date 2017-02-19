Бой Федора Емельяненко и Мэтта Митриона отменили из-за камней в почках американца

Мэтт не вышел на бой против россиянина Федора Емельяненко из-за проблем со здоровьем. В почках спортсмена обнаружили камни, и его срочно доставили в больницу. Поединок в рамках шоу Bellator 172 перенесен, передает ТАСС.

На своей страничке в инстаграме Емельяненко отметил, что встреча с Митрионом состоится через несколько месяцев.

Бой между Емельяненко и Митрионом должен был пройти в Сан-Хосе в ночь на 19 февраля.

Мэтт Митрион – экс-игрок в американский футбол.

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