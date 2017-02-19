Eurosport
Федор Емельяненко: «Я серьезно готовился к поединку, но он перенесен на несколько месяцев»
Российский боец не ожидал, что бой с Митрионом не состоится.
После отмены поединка Федор объяснил ситуацию в инстаграме. «Беллатор официально отменил бой, так как мой соперник попал в больницу. Была проделана большая работа. Я серьезно готовился к этому поединку, но, к сожалению, сегодня он не состоится.
Желаю скорейшего выздоровления Мэтту. Наш бой перенесут на несколько месяцев, чтобы он восстановился. Большое спасибо всем, кто помогал мне в подготовке к этому поединку, кто молился, переживал и болел. Слава Богу за все!», – написал Емельяненко.
- Официальной причиной для отмены боя стали камни в почках американского спортсмена.
- Бой между Емельяненко и Митрионом должен был пройти в Сан-Хосе в ночь на 19 февраля.
- Мэтт Митрион – экс-игрок в американский футбол.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте