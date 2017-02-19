Eurosport

Федор Емельяненко: «Я серьезно готовился к поединку, но он перенесен на несколько месяцев»

Емельяненко: «Я серьезно готовился к поединку, но он перенесен на несколько месяцев»
Eurosport

13 мин. назад

Российский боец не ожидал, что бой с Митрионом не состоится.

После отмены поединка Федор объяснил ситуацию в инстаграме. «Беллатор официально отменил бой, так как мой соперник попал в больницу. Была проделана большая работа. Я серьезно готовился к этому поединку, но, к сожалению, сегодня он не состоится.

Желаю скорейшего выздоровления Мэтту. Наш бой перенесут на несколько месяцев, чтобы он восстановился. Большое спасибо всем, кто помогал мне в подготовке к этому поединку, кто молился, переживал и болел. Слава Богу за все!», – написал Емельяненко.

  • Официальной причиной для отмены боя стали камни в почках американского спортсмена.
  • Бой между Емельяненко и Митрионом должен был пройти в Сан-Хосе в ночь на 19 февраля.
  • Мэтт Митрион – экс-игрок в американский футбол.

Новости ММА на Eurosport.ru

Лучший спортивный телеграм

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ассист Малкина, чудеса Бобровского и еще искры с битвы «Коламбуса» и «Питтсбурга»

03:29
Популярные видео
Великолепное мастерство Шиффрин, указавшей всем, кто тут королева слалома
1 472 просмотров16 ч
«Хиршер взрывался от поворота к повороту». Мазе – о триумфаторе гигантского слалома
1 866 просмотровВчера в 22:25
А еще вам может понравиться