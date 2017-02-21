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Конор Макгрегор тренируется в одном зале с чемпионом мира по боксу

Макгрегор тренируется в одном зале с чемпионом мира по боксу
Eurosport

1 час назад

Ирландец бьет по грушам и представляет Мэйуэзера.

Последний бой Макгрегор провел в ноябре против Эдди Альвареса, после чего взял перерыв. Конор готовится к возвращению в клетку и поддерживает форму в одном из тренировочных залов вместе с соотечественником боксером-любителем Майклом Конланом. Предполагается, что ирландец оттачивает боксерские навыки перед боем против Флойда Мэйуэзера, сообщает Worldboxingnews.

Ранее Конор заявлял, что бой против американца на 1 млрд долларов состоится в начале 2018 года.

  • Конлан – бронзовый призер летних Олимпийских игр в Лондоне, чемпион мира и Европы 2015 года.
  • Конор в 24 боях в ММА одержал 21 победу и потерпел 3 поражения.

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