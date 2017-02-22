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Флойд Мэйуэзер-старший: «Готов надрать задницу Конору Макгрегору вместо сына»

Мэйуэзер-старший: «Готов надрать задницу Макгрегору вместо сына»
Eurosport

1 час назад

Старичок завелся.

Отец Флойда Мэйуэзера заявил, что готов сойтись в клетке с Конором Макгрегором в случае, если от поединка откажется его сын.

«Кто он такой? Его боксерские навыки – отстой. Я бы надрал ему задницу. Меня он вообще не впечатляет. Если мой сын решит, что не будет драться с ним, то я это сделаю я. И я надеру ему задницу. Я гарантирую вам это», – сообщил Флойд Мэйуэзер-старший Daily Mail.

Таким образом Флойд отреагировал на тренировки Конора в одном из тренажерных залов, где он занимался с чемпионом мира по боксу Майклом Конланом.

  • Конор в 24 боях в ММА одержал 21 победу и потерпел 3 поражения.
  • Ранее Конор заявлял, что бой против Мэйуэзера на 1 млрд долларов состоится в начале 2018 года.

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