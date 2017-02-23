AFP

Фергюсон: «Нурмагомедов выдерживает только пару раундов, а мне доводилось биться намного дольше»

Фергюсон: «Нурмагомедов выдерживает только пару раундов, а мне доводилось биться намного дольше»
Eurosport

1 час назад

33-летний американец рассчитывает на выносливость.

«Безусловно, такого соперника, как Нурмагомедов, нужно уважать. Его победная серия насчитывает 24 боев, но это раздутый рекорд. Я все время следил за ним: как только на первый план выходит выносливость, Хабиб выдерживает два раунда.

Мне доводилось биться четыре раунда и даже пять. В городе Мехико, расположенном высоко над уровнем моря, у меня был бой с Рафаэлем дос Аньосом, и я был готов драться вечно», – заявил Фергюсон FOX Sports Live.

  • Тони Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов проведут чемпионский поединок 4 марта в рамках турнира UFC 209 в Лас-Вегасе.

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