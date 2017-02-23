AFP
Ронда Роузи сыграет заключенную в сериале «Слепая зона»
В мае на всех экранах планеты.
«Роузи исполнит роль Девон Пенберти – женщины-заключенной, которая выросла в рабочей семье в Белых горах, штат Нью-Гемпшир.
Она отбывает срок за перевозку оружия через границу штата. Это жесткая атлетичная женщина, знающая, как нужно драться и обращаться с оружием», – говорится в пресс-релизе сериала.
- Серия с участием Роузи выйдет в эфир NBC в мае.
- В фильмографию спортсменки входят «Неудержимые 3», «Форсаж 7» и «Антураж».
- Экс-чемпионка в легчайшем весе выиграла первые 12 боев в UFC, после чего потерпела поражения от Холли Холм и Аманды Нунис.
- Второе поражение в декабре 2016 года поставило под вопрос дальнейшую спортивную карьеру Роузи.
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