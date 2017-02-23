Eurosport
Юноши из России вышли в финал чемпионата мира по ММА во всех весовых категориях
Отличный результат на День защитника Отечества.
23 февраля в Ярославле стартовало первое в истории первенство мира по ММА среди юношей 16-17 лет. В результате первого соревновательного дня определились финальные пары:
до 48 кг. Ерулан Кабдулов (Казахстан) – Загирхан Ибрагимов (Россия);
до 52 кг. Роман Сиркин (Украина) – Руслан Сатиев (Россия);
до 57 кг. Симон Брукнар (Чехия) – Имран Сатиев (Россия);
до 61.2 кг. Никита Богданчик (Украина) – Джамалудин Алиев (Россия);
до 65.8 кг. Артем Афанасенко (Украина) – Абас Юсупов (Россия);
до 70.3 кг. Ибрагим Нурбек Уулу (Киргизия) – Магомедрасул Хахулмагомедов (Россия);
до 77.1 кг. Нурулло Алиев (Таджикистан) – Алексей Трофимов (Россия);
до 84.0 кг. Илья Иващенко (Россия) – Виктор Сафронюк (Украина).
В весовой категории до 93.0 кг призовые места распределились следующим образом: золото завоевал Игорь Глазков (Россия), серебро – Денис Сидоренко (Украина), бронзу – Еркинбек Коссаев (Казахстан).
- Финалы первенства мира по ММА среди юношей 16-17 лет пройдут 24 февраля в Ярославле в КСК «Вознесенский».
- В качестве почетного гостя соревнования посетит многократный чемпион мира, президент Союза ММА России Федор Емельяненко.