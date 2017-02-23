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Юноши из России вышли в финал чемпионата мира по ММА во всех весовых категориях

Юноши из России вышли в финал чемпионата мира по ММА во всех весовых категориях
Eurosport

1 час назад

Отличный результат на День защитника Отечества.

23 февраля в Ярославле стартовало первое в истории первенство мира по ММА среди юношей 16-17 лет. В результате первого соревновательного дня определились финальные пары:

до 48 кг. Ерулан Кабдулов (Казахстан) – Загирхан Ибрагимов (Россия);

до 52 кг. Роман Сиркин (Украина) – Руслан Сатиев (Россия);

до 57 кг. Симон Брукнар (Чехия) – Имран Сатиев (Россия);

до 61.2 кг. Никита Богданчик (Украина) – Джамалудин Алиев (Россия);

до 65.8 кг. Артем Афанасенко (Украина) – Абас Юсупов (Россия);

до 70.3 кг. Ибрагим Нурбек Уулу (Киргизия) – Магомедрасул Хахулмагомедов (Россия);

до 77.1 кг. Нурулло Алиев (Таджикистан) – Алексей Трофимов (Россия);

до 84.0 кг. Илья Иващенко (Россия) – Виктор Сафронюк (Украина).

В весовой категории до 93.0 кг призовые места распределились следующим образом: золото завоевал Игорь Глазков (Россия), серебро – Денис Сидоренко (Украина), бронзу – Еркинбек Коссаев (Казахстан).

  • Финалы первенства мира по ММА среди юношей 16-17 лет пройдут 24 февраля в Ярославле в КСК «Вознесенский».
  • В качестве почетного гостя соревнования посетит многократный чемпион мира, президент Союза ММА России Федор Емельяненко.

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