Российские бойцы выиграли общекомандный зачет юношеского чемпионата мира по ММА

Медали высшей пробы в копилку сборной России положили: Руслан Сатиев (до 52 кг), Имран Сатиев (до 57 кг), Джамалудин Алиев (до 61,2 кг), Абас Юсупов (65,8 кг), Магомедрасул Хахулмагомедов (70,3 кг), Игорь Глазков (до 93 кг). Серебро взяли: Загирхан Ибрагимов (до 48 кг), Алексей Трофимов (до 77,1 кг), Илья Иващенко (до 84 кг).

Второй в медальном зачете стала Украина, третьим – Казахстан.

Технические результаты первенства:

до 48 кг: 1. Ерулан Кабдулов (Казахстан), 2. Загирхан Ибрагимов (Россия), 3. Денис Коваленко (Украина);

до 52 кг: 1. Руслан Сатиев (Россия), 2. Роман Сиркин (Украина), 3. Берикхан Мадениетов (Казахстан), Давид Кочарян (Армения);

до 57 кг: 1. Имран Сатиев (Россия), 2. Симон Брукнар (Чехия), 3. Марат Барсегян (Армения), 3. Денис Немчинов (Украина);

до 61,2 кг: 1. Джамалудин Алиев (Россия), 2. Никита Богданчик (Украина), 3. Худобахш Каюмов (Таджикистан), Алберген Аманкос (Казахстан);

до 65,8 кг: 1. Абас Юсупов (Россия), 2. Артем Афанасенко (Украина), 3. Мееримбек Болотбеков (Киргизия), Якуб Тихота (Чехия);

до 70,3 кг: 1. Магомедрасул Хахулмагомедов (Россия), 2. Ибрагим Нурбек Уулу (Киргизия), 3. Николай Плазинский (Украина), Никита Лешковичс (Латвия);

до 77,1 кг: 1. Нурулло Алиев (Таджикистан), 2. Алексей Трофимов (Россия), 3. Ян Файк (Чехия), Мунтяну Давид (Украина);

до 84,0 кг: 1. Виктор Сафронюк (Украина), 2. Илья Иващенко (Россия), 3. Стамидис Николас (Чехия), Мукашев Самат (Казахстан);

до 93,0 кг: 1. Игорь Глазков (Россия), 2. Денис Сидоренко (Украина), 3. Еркинбек Коссаев (Казахстан).

Финалы прошли в Ярославле.

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