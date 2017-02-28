Отец Нурмагомедова: «Хабиб закончит карьеру в 30 лет»

Отец самого успешного российского бойца в истории MMA Абдулманап Нурмагомедов рассказал о том, насколько долго планирует выступать сын. Сейчас Хабибу 28 лет.

«Никому об этом раньше никогда не говорил, но вскоре Хабибу нужно будет завершать. Не хочу расстраивать болельщиков, но каждому человеку отпущен свой ресурс. Для боев Хабибу осталось полтора-два года.

4 марта надо победить – победить убедительно, чтобы не дать судьям ни намека на шанс что-то придумать. После этого – драться за чемпионский пояс, в идеале с Конором Макгрегором. А в 2018 году защитить титул два, максимум три раза.

Хабибу сейчас 28 лет, в 30 он должен закончить. Мне нужно, чтобы сын приносил пользу нашей стране и другим бойцам, чтобы помогал единоборствам в России развиваться», – сказал Абдулманап Нурмагомедов.

4 марта в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов проведет бой против американца Тони Фергюсона.

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