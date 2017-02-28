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США отказали в визе отцу Нурмагомедова перед боем Хабиба с Тони Фергюсоном

США отказали в визе отцу Нурмагомедова перед боем Хабиба с Фергюсоном
Eurosport

1 час назад

Абдулманап Нурмагомедов не сможет присутствовать на титульном поединке сына.

В воскресенье в Штаты отправилась группа поддержки Хабиба Нурмагомедова из 26 человек. Однако отец, двоюродные и троюродные братья Хабиба получили отказ от американского посольства в получении визы.

«Я бывал раньше в США и всегда откровенно говорил то, что думаю. Полагаю, именно поэтому сейчас мне не разрешили въезд», – заявил Абулманап Нурмагомедов, которого цитирует L!FE.ru.

Причина санкций по отношению к братьям спортсмена неизвестна. В ближайшее время представители Нурмагомедова направят в консульство Штатов еще один запрос на выдачу всех необходимых документов.

  • Хабиб Нурмагомедов встретится с Тони Фергюсоном в Лас-Вегасе 4 марта.
  • На счету российского бойца 24 победы в 24 боях UFC.

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