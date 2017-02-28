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Тони Фергюсон: «Конор, возвращайся, когда будешь мужчиной»
Американский боец подозревает ирландца в трусости.
Ближайший соперник Нурмагомедова обрушился на Макгрегора с призывом драться.
«Он пытается избежать меня, пытаясь перейти в бокс. Но мне плевать. Мы занимаемся мужским спортом. Трать деньги, а потом вернись, когда будешь мужчиной. Я никуда не денусь из этого веса. Следующий соперник получит свое, но сейчас меня ждет бой с Хабибом. Я пахал, делая свое дело, и у нас с Нурмагомедовым будет война», – цитирует Фергюсона MMA Octagon.
- Бой между Ферюсоном и Нурмагомедовым за пояс временного чемпиона UFC состоится 4 марта в Лас-Вегасе.
- Конор Макгрегор и Флойд Мэйуэзер договорились о проведении поединка по правилам бокса. Дата еще не определена.
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