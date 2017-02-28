Other Agency

Тони Фергюсон: «Конор, возвращайся, когда будешь мужчиной»

Фергюсон: «Конор, возвращайся, когда будешь мужчиной»
Eurosport

53 мин. назад

Американский боец подозревает ирландца в трусости.

Ближайший соперник Нурмагомедова обрушился на Макгрегора с призывом драться.

«Он пытается избежать меня, пытаясь перейти в бокс. Но мне плевать. Мы занимаемся мужским спортом. Трать деньги, а потом вернись, когда будешь мужчиной. Я никуда не денусь из этого веса. Следующий соперник получит свое, но сейчас меня ждет бой с Хабибом. Я пахал, делая свое дело, и у нас с Нурмагомедовым будет война», – цитирует Фергюсона MMA Octagon.

  • Бой между Ферюсоном и Нурмагомедовым за пояс временного чемпиона UFC состоится 4 марта в Лас-Вегасе.
  • Конор Макгрегор и Флойд Мэйуэзер договорились о проведении поединка по правилам бокса. Дата еще не определена.

Все новости смешанных единоборств

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Чистейший хет-трик Кучерова и 39 сэйвов Василевского превратили «Сенаторс» в пепел

02:49
Популярные видео
«Миннесота» и «Лос-Анджелес» порадовали мир 9 возбуждающими шайбами
 167 просмотров4 ч
4 очка Радулова закопали «Нью-Джерси» назад в дьявольское логово
 714 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться