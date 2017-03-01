AFP
Джефф Монсон проведет поединок с бойцом Максимом Новоселовым, отсидевшим 14 лет за убийство
Слишком большая концентрация татуировок.
Американец Джефф Монсон встретится на ринге с русским спортсменом Максимом Новоселовым.
Оба атлета примут участие в турнире «Битва титанов» в Курске. Бой намечен на 22 апреля. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на организаторов поединка.
Максим Новоселов – чемпион Европы по боевому самбо. В 1993 году был приговорен к 14 годам колонии строгого режима за убийство двух людей. В 2004-м боец вышел на свободу по УДО, а в 2012-м повторно попал в тюрьму за торговлю наркотиками. Новоселов освободился в апреле 2016-го.
- Русский спортсмен в сентябре 2016 года встречался на турнире РМК с Джимми Амбрицем и победил его техническим нокаутом в первом раунде.
- Ранее Монсону приписывали возможную встречу с другим представителем России, Александром Емельяненко.
- В декабре 2015-го Джефф получил российское гражданство, а в сентябре 2016-го – паспорт гражданина ЛНР.
Все новости ММА, на которые хочется кликнуть
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте