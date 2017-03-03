AFP

Хабиб Нурмагомедов госпитализирован. Бой – под угрозой срыва

Нурмагомедов госпитализирован. Бой – под угрозой срыва
ТАСС

30 мин. назад

28-летний боец подорвал здоровье во время сгонки веса.

Хабиб Нурмагомедов был доставлен в больницу в пятницу, за несколько часов до взвешивания перед боем с Тони Фергюсоном. Как сообщил отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов, у спортсмена либо проблемы с печенью, либо камни в почках. Боец плохо себя почувствовал из-за сгонки веса.

Несмотря на госпитализацию Нурмагомедова, организаторы не спешат отменять поединок.

«Бой пока остается в карде. Мы ждем новостей», – сказали ТАСС в пресс-службе.

  • Бой Нурмагедова с Фергюсоном должен состоятся в ночь на 5 марта в рамках UFC 209. Победитель станет претендентом на титул чемпиона организации в легком весе, которым в настоящее время владеет Конор Макгрегор.
  • 28-летний Нурмагомедов выиграл все 24 боя (16 – досрочно) в ММА.
  • В послужном списке 32-летнего Фергюсона 22 победы, 3 поражения.

Все новости смешанных единоборств

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Бобровский засушил «Миннесоту» и бахнул личный рекорд по победам за сезон

01:46
Популярные видео
Зверь из «Далласа» ушел от силового, проскользил задом по борту и провел голевую атаку
1 421 просмотров9 ч
Зайцев забил «Лос-Анджелесу» клюшкой, а «Торонто» – головой
 336 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться