Хабиб Нурмагомедов госпитализирован. Бой – под угрозой срыва

Хабиб Нурмагомедов был доставлен в больницу в пятницу, за несколько часов до взвешивания перед боем с Тони Фергюсоном. Как сообщил отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов, у спортсмена либо проблемы с печенью, либо камни в почках. Боец плохо себя почувствовал из-за сгонки веса.

Несмотря на госпитализацию Нурмагомедова, организаторы не спешат отменять поединок.

«Бой пока остается в карде. Мы ждем новостей», – сказали ТАСС в пресс-службе.

Бой Нурмагедова с Фергюсоном должен состоятся в ночь на 5 марта в рамках UFC 209. Победитель станет претендентом на титул чемпиона организации в легком весе, которым в настоящее время владеет Конор Макгрегор.

28-летний Нурмагомедов выиграл все 24 боя (16 – досрочно) в ММА.

В послужном списке 32-летнего Фергюсона 22 победы, 3 поражения.

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