AFP
Хабиб Нурмагомедов госпитализирован. Бой – под угрозой срыва
28-летний боец подорвал здоровье во время сгонки веса.
Хабиб Нурмагомедов был доставлен в больницу в пятницу, за несколько часов до взвешивания перед боем с Тони Фергюсоном. Как сообщил отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов, у спортсмена либо проблемы с печенью, либо камни в почках. Боец плохо себя почувствовал из-за сгонки веса.
Несмотря на госпитализацию Нурмагомедова, организаторы не спешат отменять поединок.
«Бой пока остается в карде. Мы ждем новостей», – сказали ТАСС в пресс-службе.
- Бой Нурмагедова с Фергюсоном должен состоятся в ночь на 5 марта в рамках UFC 209. Победитель станет претендентом на титул чемпиона организации в легком весе, которым в настоящее время владеет Конор Макгрегор.
- 28-летний Нурмагомедов выиграл все 24 боя (16 – досрочно) в ММА.
- В послужном списке 32-летнего Фергюсона 22 победы, 3 поражения.
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