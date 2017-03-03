Бой Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон отменен

Бой Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон в рамках турнира UFC 209 отменен по предписанию врачей. Об этом было объявлено во время официальной церемонии взвешивания. Нурмагомедов стал единственным бойцом карда, который не прошел взвешивание.

Хабиб Нурмагомедов был госпитализирован несколько часов до взвешивания. У бойца возникли проблемы со здоровьем из-за сгона веса к поединку.

Бой Нурмагедова с Фергюсоном должен был состоятся в ночь на 5 марта.

28-летний Хабиб выиграл все 24 боя (16 – досрочно) в ММА.

В послужном списке 32-летнего Фергюсона 22 победы, 3 поражения.

Все новости смешанных единоборств

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме