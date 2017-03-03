AFP

Бой Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон отменен

Бой Нурмагомедов – Фергюсон отменен
Eurosport

56 мин. назад

Врачи запретили бойцу из России выходить на ринг.

Бой Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон в рамках турнира UFC 209 отменен по предписанию врачей. Об этом было объявлено во время официальной церемонии взвешивания. Нурмагомедов стал единственным бойцом карда, который не прошел взвешивание.

  • Хабиб Нурмагомедов был госпитализирован несколько часов до взвешивания. У бойца возникли проблемы со здоровьем из-за сгона веса к поединку.
  • Бой Нурмагедова с Фергюсоном должен был состоятся в ночь на 5 марта.
  • 28-летний Хабиб выиграл все 24 боя (16 – досрочно) в ММА.
  • В послужном списке 32-летнего Фергюсона 22 победы, 3 поражения.

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