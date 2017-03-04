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Тони Фергюсон: «Я молюсь за твое выздоровление, Хабиб»
Благородный жест от американца.
«Я надеюсь, что тебе уже лучше, Хабиб. Молюсь за твое выздоровление. Честно. Выздоравливай», – написал Тони Фергюсон в твиттере.
- Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона за титул временного чемпиона в легком весе должен был пройти в Лас-Вегасе в ночь на 5 марта в рамках турнира UFC 209.
- За несколько часов до церемонии взвешивания Хабиб был госпитализирован из-за ухудшения самочувствия по причине сгона веса. Организаторы турнира объявили об отмене боя.
- 28-летний Хабиб выиграл все 24 боя (16 – досрочно) в ММА.
- 32-летний Фергюсон одержал 22 победы при 3 поражениях.
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