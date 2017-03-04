Imago

Тони Фергюсон: «Я молюсь за твое выздоровление, Хабиб»

Фергюсон: «Я молюсь за твое выздоровление, Хабиб»
Eurosport

49 мин. назад

Благородный жест от американца.

«Я надеюсь, что тебе уже лучше, Хабиб. Молюсь за твое выздоровление. Честно. Выздоравливай», – написал Тони Фергюсон в твиттере.

  • Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона за титул временного чемпиона в легком весе должен был пройти в Лас-Вегасе в ночь на 5 марта в рамках турнира UFC 209.
  • За несколько часов до церемонии взвешивания Хабиб был госпитализирован из-за ухудшения самочувствия по причине сгона веса. Организаторы турнира объявили об отмене боя.
  • 28-летний Хабиб выиграл все 24 боя (16 – досрочно) в ММА.
  • 32-летний Фергюсон одержал 22 победы при 3 поражениях.

Все новости смешанных единоборств

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Бобровский засушил «Миннесоту» и бахнул личный рекорд по победам за сезон

01:46
Популярные видео
Зверь из «Далласа» ушел от силового, проскользил задом по борту и провел голевую атаку
1 737 просмотров12 ч
Зайцев забил «Лос-Анджелесу» клюшкой, а «Торонто» – головой
 414 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться