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Дана Уайт: «Команда Хабиба Нурмагомедова могла спасти бой»
Американец недоволен помощниками российского спортсмена.
Глава UFC рассказал, что именно сделали неправильно российский боец и его команда перед боем против Тони Фергюсона. Дана уверен, что попадания Хабиба в больницу можно было избежать.
«Команда Нурмагомедова повезла его в случайный госпиталь в Лас-Вегасе вместо того, чтобы позвонить нашему врачу и Брианне Мэттисон, которая управляет медицинским штабом. Они сделали все по-своему, но поступи команда правильно, вероятно, бой можно было спасти», – заявил Дана MMA Fighting.
- Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона за титул временного чемпиона в легком весе был запланирован на 5 марта в рамках турнира UFC 209.
- За несколько часов до взвешивания Хабиба госпитализировали из-за ухудшения самочувствия по причине сгона веса. Организаторы турнира объявили об отмене боя.
- 28-летний Нургмагомедов выиграл все 24 поединка (16 – досрочно) в ММА.
- 32-летний Фергюсон одержал 22 победы при 3 поражениях.
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