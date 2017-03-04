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Тони Фергюсон: «UFC хотела сократить мой гонорар из-за отмены боя с Хабибом Нурмагомедовым»

Фергюсон: «UFC хотела сократить мой гонорар из-за отмены боя с Нурмагомедовым»
Eurosport

45 мин. назад

Американец пожаловался на организацию.

Американец рассказал о том, как решались финансовые вопросы после отмены титульного поединка в рамках турнира UFC 209.

«Они хотели сократить мой гонорар. Понимаю, что это бизнес, но я мужчина и должен кормить семью. Я очень много вложил в подготовку к поединку, как и Хабиб. Ситуация просто жасная», – заявил Фергюсон

.

  • Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона за титул временного чемпиона в легком весе был запланирован на 5 марта в рамках турнира UFC 209.
  • За несколько часов до взвешивания Хабиб госпитализировали из-за ухудшения самочувствия по причине сгона веса. Организаторы турнира объявили об отмене боя.
  • 28-летний Хабиб выиграл все 24 поединка (16 – досрочно) в ММА.
  • 32-летний Фергюсон одержал 22 победы при 3 поражениях.
  • Президент UFC Дана Уайт заявил, что в случившемся виновата команда Хабиба.

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