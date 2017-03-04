Тони Фергюсон: «UFC хотела сократить мой гонорар из-за отмены боя с Хабибом Нурмагомедовым»

Американец рассказал о том, как решались финансовые вопросы после отмены титульного поединка в рамках турнира UFC 209.

«Они хотели сократить мой гонорар. Понимаю, что это бизнес, но я мужчина и должен кормить семью. Я очень много вложил в подготовку к поединку, как и Хабиб. Ситуация просто жасная», – заявил Фергюсон

Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона за титул временного чемпиона в легком весе был запланирован на 5 марта в рамках турнира UFC 209.

За несколько часов до взвешивания Хабиб госпитализировали из-за ухудшения самочувствия по причине сгона веса. Организаторы турнира объявили об отмене боя.

28-летний Хабиб выиграл все 24 поединка (16 – досрочно) в ММА.

32-летний Фергюсон одержал 22 победы при 3 поражениях.

Президент UFC Дана Уайт заявил, что в случившемся виновата команда Хабиба.

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