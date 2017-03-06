AFP

Хабиб Нурмагомедов: «Хочу извиниться перед болельщиками, UFC и Тони Фергюсоном за сорванный бой»

Нурмагомедов: «Хочу извиниться перед болельщиками, UFC и Фергюсоном за сорванный бой»
Р-Спорт

22 мин. назад

Российский боец заверил, что с его здоровьем все хорошо.

«Я знаю, много людей ждали этот бой, и я всех подвел. Насчет сорванного боя – хочу извиниться перед моими болельщиками, UFC и перед моим соперником. С моим здоровьем все хорошо, бывало и хуже, но каждый раз эти испытания меня делали только сильнее. Спасибо всем за поддержку», – написал Нурмагомедов в инстаграме.

  • Бой за титул временного чемпиона UFC в легком весе между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти в субботу вечером в Лас-Вегасе.
  • В пятницу, за несколько часов до взвешивания, Нурмагомедов был госпитализирован. Вскоре UFC объявил об отмене боя из-за медицинских проблем у россиянина, связанных с регуляцией веса.

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