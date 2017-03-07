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Гога Шаматава: «На Хабибе Нурмагомедове нет вины за отмену боя с Тони Фергюсоном»

Шаматава: «На Нурмагомедове нет вины за отмену боя с Фергюсоном»
Eurosport

52 мин. назад

Боец поддержал соотечественника.

Чемпион Европы и победитель Гран-при PRIME Selection поделился эмоциями от отмены поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Титульный бой за звание временного чемпиона в легком весе не состоялся из-за ухудшения самочувствия российского бойца.

«Я, как и все, испытал огромное чувство досады, узнав об отмене боя. Хабиб и его команда делали все правильно. Мне приходилось сгонять за день 4,5 кг. Согнать 3 кг за день до боя – это, конечно, реально, но не каждый это может. На Хабибе нет вины, просто его организм не выдержал той нагрузки, которая происходит во время сгонки веса», – заявил Шаматава.

  • 28-летний Нурмагомедов выиграл все 24 поединка (16 – досрочно) в ММА.
  • 32-летний Фергюсон одержал 22 победы при 3 поражениях.
  • Президент UFC Дана Уайт заявил, что в случившемся виновата команда Хабиба.

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