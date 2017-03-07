Фергюсон: «Я узнал, что за пару недель до боя Хабиб ел тирамису. Это неуважение и непрофессионализм»

Американский соперник Нурмагомедова в бою за звание временного чемпиона в легком весе рассказал о том, как узнал об отмене боя и поделился мнением, что помешало Хабибу вовремя согнать вес. Российский боец не явился на взвешивание из-за плохого самочувствия: за сутки до поединка Нурмагомедов пытался сбросить 3,5 кг.

«Я спал в гостиничном номере, когда ко мне пришли жена с менеджером и сказали мне «сядь». Они рассказали, что Хабиб в больнице, и я подумал, что все еще в порядке и бой состоится. Было вообще неизвестно, что произошло. Потом услышал, что бой отменен. Я бы хотел встретиться с Хабибом, но где гарантия, что он сможет выступить и сделать вес? Я недавно узнал, что пару недель назад он ел тирамису во время съемок UFC Embedded. Я не мог поверить. Это неуважение и непрофессионализм», – заявил Фергюсон MMAFighting.

28-летний Нурмагомедов выиграл все 24 поединка (16 – досрочно) в ММА.

32-летний Фергюсон одержал 22 победы при 3 поражениях.

Президент UFC Дана Уайт заявил, что в случившемся виновата команда Хабиба.

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