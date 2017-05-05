Федор Емельяненко анонсировал чемпионат России по ММА-2017

«В этом году Чемпионат России пройдет c 9 по 12 мая в Ростове-на-Дону. Это большая честь для Союза ММА России и всех спортсменов собраться в городе воинской славы в День победы в Великой Отечественной войне, посетить Памятник-стелу Освободителям Ростова, отдать дань памяти героям, защищавшим Родину.

Очень важно, что чемпионат России объединяет спортсменов из каждого региона. Участие в турнире такого уровня – значимое и очень важное событие в карьере каждого спортсмена. Именно здесь пройдет отбор на чемпионат мира и Европы.

С каждым годом конкуренция между спортсменами растет, и молодые ребята уверенно наступают на пятки признанным чемпионам. Уверен, что после этого чемпионата мы впишем в летопись мирового ММА новые имена», – сказа Емельяненко.

В соревнованиях примут участие свыше 120 спортсменов из 79 регионов России.

В соответствии с системой отбора Союза ММА России за право называться чемпионом страны посоревнуются победители чемпионатов федеральных округов 2017 года.

10 мая пройдут предварительные поединки, 11 мая – финальные бои.

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