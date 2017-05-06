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Идеальная нокаутирующая вертушка, которую хочется пересмотреть 10 раз подряд

Идеальная нокаутирующая вертушка, которую хочется пересмотреть 10 раз подряд
Eurosport

13 ч. назад

Вы точно не захотите быть противником Шона О'Мэлли.

Боец ММА Шон О'Мэлли стал автором самого зрелищного нокаута года.

В первом раунде поединка с Дэвидом Нуццо О'Мэлли прижал соперника к клетке и нанес уничтожающий удар ногой в голову. Судья мгновенно остановил бой, присудив победу Шону.

  • Поединок между О'Мэлли и Нуццо проходил в Финиксе.
  • На счету О'Мэлли шесть побед в шести боях в ММА.

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