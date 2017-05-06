Eurosport
Идеальная нокаутирующая вертушка, которую хочется пересмотреть 10 раз подряд
Вы точно не захотите быть противником Шона О'Мэлли.
Боец ММА Шон О'Мэлли стал автором самого зрелищного нокаута года.
В первом раунде поединка с Дэвидом Нуццо О'Мэлли прижал соперника к клетке и нанес уничтожающий удар ногой в голову. Судья мгновенно остановил бой, присудив победу Шону.
- Поединок между О'Мэлли и Нуццо проходил в Финиксе.
- На счету О'Мэлли шесть побед в шести боях в ММА.
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