Идеальная нокаутирующая вертушка, которую хочется пересмотреть 10 раз подряд

Боец ММА Шон О'Мэлли стал автором самого зрелищного нокаута года.

В первом раунде поединка с Дэвидом Нуццо О'Мэлли прижал соперника к клетке и нанес уничтожающий удар ногой в голову. Судья мгновенно остановил бой, присудив победу Шону.

Поединок между О'Мэлли и Нуццо проходил в Финиксе.

На счету О'Мэлли шесть побед в шести боях в ММА.

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