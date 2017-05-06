Конор Макгрегор стал отцом и зарегистрировал сына в инстаграме

Конор назвал сына в свою честь – Конор Макгрегор-младший. Сразу после появления мальчика боец создал его страницу в инстаграме и верифицировал ее.

Макгрегор не показывал сына и не выкладывал его фотографии в соцсети.

Из-за рождения ребенка Макгрегор взял паузу в выступлениях.

Одним из следующих боев Конора должен стать поединок по правилам бокса с Флойдом Мэйуэзером.

Макгрегор выиграл 24 боя (21 нокаутом) и потерпел 3 поражения.

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