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Конор Макгрегор стал отцом и зарегистрировал сына в инстаграме
Ирландец выполнил главную отцовскую обязанность.
Конор назвал сына в свою честь – Конор Макгрегор-младший. Сразу после появления мальчика боец создал его страницу в инстаграме и верифицировал ее.
Макгрегор не показывал сына и не выкладывал его фотографии в соцсети.
- Из-за рождения ребенка Макгрегор взял паузу в выступлениях.
- Одним из следующих боев Конора должен стать поединок по правилам бокса с Флойдом Мэйуэзером.
- Макгрегор выиграл 24 боя (21 нокаутом) и потерпел 3 поражения.
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