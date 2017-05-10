Eurosport
Федор Емельяненко: «На прошлом ЧМ мы подняли планку очень высоко, постараемся ее поддерживать»
Президент Союза ММА подчеркнул важность чемпионата России.
В Ростове-на-Дону стартовал чемпионат России-2017.
«Прежде всего хотел бы поздравить всех с праздником Великой Победы! Уже не в первый раз мы проводим чемпионат России в эти даты. Это особые дни для нас, для нашей молодежи, которая должна помнить и чтить подвиг нашего народа в Великой Отечественной Войне.
Традиционно мы собираемся вместе для выявления сборной команды России по ММА, которая будет представлять нашу страну на чемпионате мира и Европы. На последних международных чемпионатах наши спортсмены завоевали все золото. Мы подняли планку очень высоко, будем стараться ее поддерживать. Большое спасибо Армену Данеляну – это наш столп.
Он на протяжении многих лет развивал ММА в Южном федеральном округе, вывозил своих ребят во все ведущие промоушены. Ростовских бойцов знают во всем мире», – сказал Федор Емельяненко.
- Финал чемпионата России-2017 пройдет 11 мая.
- Победители выступят на чемпионате мира, финалисты – на чемпионате Европы.
Подписывайся на наш канал в телеграме