Федор Емельяненко: «На прошлом ЧМ мы подняли планку очень высоко, постараемся ее поддерживать»

В Ростове-на-Дону стартовал чемпионат России-2017.

«Прежде всего хотел бы поздравить всех с праздником Великой Победы! Уже не в первый раз мы проводим чемпионат России в эти даты. Это особые дни для нас, для нашей молодежи, которая должна помнить и чтить подвиг нашего народа в Великой Отечественной Войне.

Традиционно мы собираемся вместе для выявления сборной команды России по ММА, которая будет представлять нашу страну на чемпионате мира и Европы. На последних международных чемпионатах наши спортсмены завоевали все золото. Мы подняли планку очень высоко, будем стараться ее поддерживать. Большое спасибо Армену Данеляну – это наш столп.

Он на протяжении многих лет развивал ММА в Южном федеральном округе, вывозил своих ребят во все ведущие промоушены. Ростовских бойцов знают во всем мире», – сказал Федор Емельяненко.

Финал чемпионата России-2017 пройдет 11 мая.

Победители выступят на чемпионате мира, финалисты – на чемпионате Европы.

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