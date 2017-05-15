Аманда Нуниш подло ударила Валентину Шевченко в челюсть на дуэли взглядов

На дуэли взглядов перед объявлением боя за титул чемпионки UFC в легчайшем весе между Амандой Нуниш и Валентиной Шевченко произошел неприятный эпизод. Когда девушки встали друг напротив друга Нуниш поднесла кулак к лицу Валентины и ударила ее в челюсть. Драке не позволили состояться организаторы мероприятия.

Титульный бой между Нуниш и Шевченко намечен на 8 июля и состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 213.

Валентина Шевченко – последняя соперница Нуниш, нанесшая ей поражение.

Спортсменки встречались в марте 2016 года. Шевченко победила Нуниш единогласным решением судей.

На счету Валентины 16 боев и 14 побед.

Нуниш провела 18 боев в UFC, в которых одержала 14 побед (10 нокаутом).

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