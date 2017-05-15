Eurosport
Четвертый этап Prime Selection-2017 пройдет 19 мая в Краснодаре
Состав участников определен.
19 мая в Краснодаре пройдет четвертый этап международного турнира Prime Selection-2017. В рамках соревнований определятся полуфиналисты в весовой категории до 77, 84 и 100 кг и финалисты проекта в категориях до 57, 61.
Состав четвертьфинальных пар:
до 100 кг
Сослан Джабиев (Владикавказ) – Сергей Дяговец (Ростов-на-Дону)
Денис Езута (Волгоград) – Максим Оганесян (Новороссийск)
Адам Богатырев (Москва) – Григор Матевосян (Сочи)
Сергей Дьяконов (Муром) – Михаил Аллахвердян (Минеральные Воды)
до 77 кг
Александр Лелюк (Харьков) – Юнус Ахмедов (Новороссийск)
до 84 кг
Амирхан Кукаев (Грозный) – Евгений Беляев (Ростов-на-Дону)
Ислам Гугов (Баксан) – Ибрагим Магомедов (Махачкала)
Состав полуфинальных пар:
до 57 кг
Арен Акопян (Елец) – Хамзат Джабраилов (Грозный)
до 61 кг
Асланбек Каров (Нальчик) – Евгений Бондарев (Краснодар).
- Проект Prime Selection проводится третий сезон.
- В главном бою турнира 19 мая Кямран Аббасов (Новороссийск) встретится с Луизом Абдаллой из Бразилии.