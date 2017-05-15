Четвертый этап Prime Selection-2017 пройдет 19 мая в Краснодаре

19 мая в Краснодаре пройдет четвертый этап международного турнира Prime Selection-2017. В рамках соревнований определятся полуфиналисты в весовой категории до 77, 84 и 100 кг и финалисты проекта в категориях до 57, 61.

Состав четвертьфинальных пар:

до 100 кг

Сослан Джабиев (Владикавказ) – Сергей Дяговец (Ростов-на-Дону)

Денис Езута (Волгоград) – Максим Оганесян (Новороссийск)

Адам Богатырев (Москва) – Григор Матевосян (Сочи)

Сергей Дьяконов (Муром) – Михаил Аллахвердян (Минеральные Воды)

до 77 кг

Александр Лелюк (Харьков) – Юнус Ахмедов (Новороссийск)

до 84 кг

Амирхан Кукаев (Грозный) – Евгений Беляев (Ростов-на-Дону)

Ислам Гугов (Баксан) – Ибрагим Магомедов (Махачкала)

Состав полуфинальных пар:

до 57 кг

Арен Акопян (Елец) – Хамзат Джабраилов (Грозный)

до 61 кг

Асланбек Каров (Нальчик) – Евгений Бондарев (Краснодар).

Проект Prime Selection проводится третий сезон.

В главном бою турнира 19 мая Кямран Аббасов (Новороссийск) встретится с Луизом Абдаллой из Бразилии.

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