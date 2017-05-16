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Молниеносный нокаут, после которого парень разлегся на ринге как Патрик из «Спанч Боба»

Молниеносный нокаут, после которого парень разлегся на ринге как Патрик из «Спанч Боба»
Eurosport

1 час назад

А что успеешь ты за четыре секунды?

На турнире ММА Pyramid Fights в Арканзасе было жарко и скучно. Джордану Фаулеру хватило четырех секунд и одного удара, чтобы уработать Дилана Гофорта.

  • По скорости исполнения нокаут стал рекордным как для молодого промоушена, так и для истории ММА в штате Арканзас.
  • До удара Фаулера Гофорт не знал поражений в ММА (2 победы).
  • Фаулер одержал первую победу при трех поражениях.

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