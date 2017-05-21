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В Астане российский боец напал на вице-президента Союза ММА России и сломал ему челюсть

В Астане российский боец напал на вице-президента Союза ММА России и сломал ему челюсть
Bloodandsweat

1 час назад

Пострадал заместитель Федора Емельяненко.

После турнира Fight Nights Global 65 в Астане случился конфликт между бойцом Гаджимурадом Хирамагомедовым и вице-президентом Союза ММА России Радмиром Габдуллиным.

Хирамагомедов остался недоволен решением присудить победу в его поединке сопернику Георгию Кичигину. Боец предположил, что в случившемся виноват Радмир Габдуллин, с которым ранее у Гаджимурада уже возникал конфликт на этой почве после чемпионата России, сообщает ТАСС.

На сайте L!FE повилось видео с камеры наблюдения, в котором видно, как в номер Габдуллина входят двое человек, похожих на брата Гаджимурада и Гамзата Хирамагомедовых.

В результате конфликта Габбдулин получил двойной перелом челюсти и сотрясение мозга, был госпитализирован, после прибытия в Москву ему стало хуже. Хирамагомедов был задержан и допрошен полицией в Астане, сейчас отпущен.

  • Камил Гаджиев заявил, что организация больше не будет работать с Хирамагомедовым.
  • Гаджимурад – двукратный чемпион мира по ММА среди любителей, двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

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