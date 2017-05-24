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Гога Шаматава проведет титульный бой с Джованни да Сильва Сантосом

Шаматава проведет титульный бой с Да Сильвой
Eurosport

52 мин. назад

Самый сложный соперник в карьере российского бойца.

Бой в весе до 57 кг станет главным событием пятого этапа Prime Selection-2017, который пройдет 15 июня в Краснодаре .

По словам промоутера Алексея Яценко, в предстоящем бою Шаматава не будет фаворитом.

«Бразилец – самый серьезный соперник на пути Шаматавы. Гога сам давно давно хочет пройти это испытание – получить оппонента, который бы потенциально был намного сильнее его. Он его получил. Сейчас Гога настраивается на этот бой, как на последний.

В активе 30-летнего бразильца 18 побед, 11 нокаутом. Джованни да Сильва Сантос не имеет слабых точек, одинаково хорошо применяет приемы борьбы и отлично защищается в партере и в стойке.

Гоге будет очень непросто. Однозначно, бразилец бесспорный фаворит в этом бою. Теперь все зависит от того, что готов Шаматава сделать ради пояса чемпиона мира», – сказал Яценко.

  • 25-летний российский боец выиграл все 10 боев со своим участием (5 – нокаутом).
  • Шаматава владеет титулом чемпиона Европы.

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